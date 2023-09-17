解放军报：推进领导干部能上能下是纠治不作为有效手段

中共中央军委机关报《解放军报》星期天（9月17日）发文指个别干部存在不担当不作为的问题，并强调推进领导干部能上能下，是纠治不作为的有效手段。

文章举例解释干部不担当不作为问题，例如有的工作不在状态，不思进取、得过且过，当一天和尚撞一天钟；有的工作标准不高，只求过得去、不求过得硬；有的不愿担责任，遇到矛盾推拖绕躲，进行“击鼓传花”。“对这些心态‘佛系’、状态‘躺平’、工作‘摆烂’的干部，绝不能放任不管、听之任之。”

文章强调，要及时主动了解干部担当作为的情况，深入调研，加强综合分析研判，找准症结原因。要精准适用处理措施，区分问题的性质、程度、危害，采取不同的态度、策略和方法，做到坚持原则、敢抓敢管、依规办事，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的局面。

文章称，领导干部乱作为的现象还一定程度存在，有的急功近利、好大喜功；有的拍脑袋做决定，搞形象工程、政绩工程；有的蛮干乱干、不按规律办事，造成工作失误等等。各级领导干部应从思想深处解决好“政绩为谁而树、树什么样的政绩、怎样树好政绩”的问题，筑牢防范“政绩冲动症”的堤坝。“各级党组织应强化重实干、重实绩的用人导向，把政绩观是否端正作为一条硬杠杠，更好地发挥干部选拔任用的风向标、指挥棒作用。”

文章也指一些干部存在不敢担当、不敢作为的心理，怕干得越多出错越多，怕触及矛盾引火烧身，怕得罪人被举报诬告，怕动辄被追责问责。

要推动解决这个问题，文章强调关键是要进一步做好容错纠错工作，而容错纠错不是搞纪律松绑，要防止混淆问题性质、滥用政策，防止当老好人、故意包庇纵容违纪违法干部等问题。

文章提出，各级党组织和有关部门应有组织有计划地把干部放到任务一线、练兵一线、改革一线、基层一线中去摔打锤炼。文章也提出“不断完善选人用人机制，注重在重大演习、联合训练、抢险救灾等重大任务中考察干部，真正将那些关键时刻站得出来、危难关头豁得出去的干部识别出来、选准用好”。