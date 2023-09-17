王毅与沙利文举行多轮会晤 双方同意保持高层交往

中国外交部星期天（9月17日）深夜公布，中共政治局委员、中央外办主任王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行了多轮会晤，并称双方同意保持双方高层交往。

据中国外交部官网的消息，王毅于9月16至17日在马耳他同沙利文举行多轮会晤。双方围绕稳定和改善中美关系进行了坦诚、实质性、建设性的战略沟通。

王毅强调，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，美方必须恪守中美三个联合公报，落实不支持“台独”的承诺。中国的发展有着强大内生动力，遵循必然的历史逻辑，是阻挡不了的，中国人民正当的发展权利不容剥夺。

双方同意，继续落实两国元首峇厘岛会晤达成的重要共识，保持双方高层交往，举行中美亚太事务磋商、海洋事务磋商、外交政策磋商。双方探讨了进一步支持和便利两国人员往来措施等。

根据中国外交部，双方还讨论了亚太地区局势、乌克兰、朝鲜半岛等国际和地区问题。

另据路透社和彭博社报道，美国官员证实了沙利文与王毅举行会晤的消息。沙利文上一次与王毅会面是在今年5月，当时他们在奥地利维也纳进行了为期两天的会谈，并围绕俄乌战争，以及与台海事务有关的话题等展开讨论。

彭博社引述一位美国官员说，沙利文此次和王毅在马耳他举行会晤，讨论了两国领导人会面的可能性以及双边关系中的其他问题。

根据彭博社，美国总统拜登预计将于11月在旧金山举行的亚太经合组织峰会期间，与中国国家主席习近平会面。