王毅将赴俄罗斯举行中俄战略安全磋商

中国外交部星期一（9月18日）公布，中共政治局委员、中央外办主任王毅将前往俄罗斯，举行中俄战略安全磋商。

中国外交部在官网上宣布，应俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫邀请，王毅将于9月18日至21日赴俄举行中俄第十八轮战略安全磋商。

路透社报道称，预计中俄两国将在王毅为期四天的访问期间加深政治互信，为俄罗斯总统普京下个月可能的访华之行做好准备，参加今年10月在北京举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

俄国卫星通讯社早前报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在记者会上公布，王毅将于9月18日访问俄罗斯，并与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。双方计划讨论“包括最高级别和高级别接触”在内的双边合作问题。

扎哈罗娃补充称，两人将讨论加强在国际舞台的合作、在国际组织和论坛中的联合工作以及乌克兰危机。

据彭博社报道，同时也是中国外长的王毅从9月16至17日同美国总统国家安全事务助理沙利文在马耳他举行多轮会晤，讨论两国元首会面的可能性。

分析认为，此次会晤是为中美元首今年11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会期间的会晤铺路。

不过，王毅星期一将访问俄罗斯，不会出席在纽约举行的第78届联合国大会。根据《华尔街日报》的分析，王毅不出席联大，为中国国家主席习近平出席年底的APEC峰会增添了变数。