王毅：中欧应继续秉持开放态度摒弃保护主义

中共政治局委员、中央外办主任王毅与马耳他外长博奇会面时说，中欧应继续秉持开放态度，摒弃保护主义，希望马耳他继续为中欧关系发展发挥积极作用。

据中国外交部官网星期一（9月18日）发布的消息，也是中国外长的王毅上星期六（9月16日）在马耳他首都瓦莱塔与博奇会面。

王毅说，中马始终相互尊重、平等相待，树立了大小国家友好合作的典范。两国政治互信牢固，民意基础深厚，双边关系保持健康稳定发展势头。

他说，中方赞赏马方多次重申坚定奉行一个中国政策，中方同样坚定支持马耳他维护自身正当权益，欢迎马耳他担任2023至2024年度联合国安理会非常任理事国，愿加强多边协作，共同维护以联合国为核心的国际体系，捍卫国际公平正义。

王毅还说，中欧合作大于分歧，是伙伴而不是对手，双方完全可以相互欣赏、相互借鉴。中方一贯支持欧盟战略自主，支持欧洲一体化进程。中欧建立全面战略伙伴关系20年来，合作领域和深度不断拓展。

他表示，中欧应继续秉持开放态度，坚定支持自由贸易，摒弃保护主义，实现中欧合作1+1大于2积极效应。希望马耳他继续为中欧关系发展发挥积极作用。

博奇星期一在社交媒体X（原推特）帖文说：“我今天在韦德拉宫接待了中国外交部长王毅，我欢迎中美代表团选择马耳他作为过去两天的高层会谈地点。”

王毅当地时间9月17日也与马耳他总统维拉会面，他首先感谢维拉长期以来为促进两国友好所作贡献。王毅说，中方赞赏马方恪守一个中国原则，客观友善看待中国发展，理解支持中方正当主张。愿同马方一道，继续坚定相互支持，深化互利合作。

王毅感谢马耳他为中美战略沟通提供便利，表示此次双方围绕如何稳定中美关系，有效管控分歧，探索互利合作，为应对全球性挑战承担中美各自应尽国际责任等进行了长时间沟通，会晤是“全面、深入和有益的”。

王毅和美国总统国家安全事务助理沙利文在过去的周末举行多轮会晤，两人谈到中美元首会面的可能性；双方都形容，会晤“坦诚、实质性、建设性”。

王毅星期一起将赴俄罗斯，举行中俄第十八轮战略安全磋商。