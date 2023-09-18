中国官媒发系列评论反击“中国经济崩溃论”

面对西方媒体和政客有关中国经济未来表现的悲观论调，中国官媒新华社发表系列文章反击。首篇文章指“唱衰中国”是配合“去风险”论调，意在把中国塑造为世界经济“风险之源”，破坏中国与各国的合作关系，并强调“中国经济崩溃论”注定再度崩溃。

新华社星期天（9月17日）发出题为《“中国经济崩溃论”注定再度崩溃——中国经济“放眼量”系列评论之一》的首篇文章，指一些西方媒体和政客唱衰中国经济，是配合着所谓“去风险”的论调而起，意在误导世界，动摇对中国经济的信心，也是“过去几十年来多次出现并最终被事实反复打脸的所谓‘中国崩溃论’闹剧的延续”，并称“这次的结局也不会例外”。

文章首先批评英国《经济学人》日前一期关于中国经济的巨龙封面“很唬人”，标题惊呼“中国经济见顶了”。文章回溯历史称，同样的巨龙形象曾出现在2002年6月15日期特别增刊，标题是“喘不上气的中国龙”。该刊物当时预言，中国经济增长在十年内将大幅放缓。

“然而接下来十年的事实是，中国经济年均增长约10.5%，远超世界主要发达经济体同期平均水平。”

关于当前的经济增长，文章指出，根据国际货币基金（IMF）最新预测，2023年美国经济增速只有1.8%，英国增速只有0.4%，德国经济将萎缩0.3%。中国的经济表现是：上半年GDP年比增长5.5%，在世界主要经济体中名列前茅。

文章列举数据强调，世界银行、OECD和IMF分别预测2023年中国经济将增长5.6%、5.4%和5.2%。“这放在任何一个主要经济体都是相当不错的成绩，中国经济仍然是全球经济增长的‘领头羊’‘发动机’。但某些西方政客和媒体却罔顾事实，肆意炒作，唱衰中国经济。实际上它们并非不懂经济，而是别有用心。”

文章称，西方媒体和政客轮番上阵，“急切切贩卖焦虑，假惺惺把脉开方”，就是想散布“中国经济不行了”的悲观论调，企图瓦解民众对中国经济前景的信心，影响投资者对中国市场的信心，打击中国经济预期，破坏中国经济运行，阻滞中国发展进程。

文章强调，中国政府有效利用充裕的政策空间，为应对短期波动出台针对性措施，今年前八个月中国主要经济指标回升向好，“在世界经济波动下行、外部环境更趋复杂严峻的背景下，中国经济在持续恢复中展现韧性与活力”。

文章最后称，中国目前面临的国内外经济复杂形势不可否认，中国经济回升向好更是客观事实。“唱衰别人不会使自己更好，更干扰不了中国经济稳健发展的进程。事实面前，‘中国经济崩溃论’注定再度崩溃”。

此前，美国总统拜登8月10日说，中国正面对经济和人口问题，他担心这个全球第二大经济体会因此变成可能威胁全球其他地区的“定时炸弹”。

新华社当时也发文回应，指拜登“又玩起拿中国说事的老把戏”，并称西方媒体“唱衰中国，只会在事实面前反复碰壁。”

中国外交部发言人毛宁9月12日在记者会上也反驳西方国家唱衰中国经济的论调，强调中国经济没有崩溃，反倒是中国崩溃论屡屡崩溃。

毛宁还说，中国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好的基本面没有改变，“我们有信心有能力推动经济持续健康发展”。