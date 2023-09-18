中国决策式AI公司第四范式启动招股

中国决策式人工智能（AI）公司第四范式已正式启动招股，预计将于9月28日在香港联交所挂牌上市。

据公司星期一（9月18日）发布的公告，成立于北京的第四范式9月18至21日招股，预计定价日为9月21日；发售价将为每股发售股份55.60至61.16港元（9.6至10.6新元），每手买卖单位100股；预期股份将于2023年9月28日于联交所主板挂牌上市。

另据北京海淀区政府本月发布的公告，第四范式上市后，将成为自2021年12月30日上市的商汤科技后，近两年来第一家登陆港交所的人工智能独角兽企业。

招股书显示，第四范式成立于2014年9月，是一家人工智能软件公司，专注提供以平台为中心的人工智能软件，使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用，让企业实现快速规模化转型落地、发掘数据隐含规律并全面提升决策能力。

招股书也显示，第四范式收入波动较大，目前仍处于亏损阶段。在2020年、2021年和2022年及2023年第一季度，第四范式的营业收入分别为9.42亿（人民币，下同，1.76亿新元）、20.18亿、30.83亿和6.44亿元，相应的净亏损分别为7.50亿、18.02亿、16.53亿和3.04亿元。

据投融资领域的咨询公司灼识咨询报告，以2022年收入计，第四范式在中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一，市场份额约22.6%。

路透社报道，第四范式今年被列入美国“实体清单”，这意味着美国供应商被禁止向其运送美国技术，除非他们能从美国商务部获得许可。

在此次上市前，第四范式曾于2021年8月13日、2022年2月23日、2022年9月5日递交上市申请，但前三次均告失败。

第四范式今年4月24日再次递表，并于9月通过港交所IPO聆讯。