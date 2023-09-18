台国防部侦察到103架次大陆军机 指北京进行破坏性行为

台湾国防部星期一（9月18日）通报，共侦察到103架次中国大陆军机出海活动，并指北京展开破坏性单边行为，呼吁中国大陆即刻停止。

根据台国防部官网发布的即时军事动态，17日早6时至18日早6时，台国防部共侦察到103架次大陆军机出海活动，并称这是“近期新高”。

其中，40架次越过海峡中线及其延伸线进入台湾西南空域，包括10架苏恺30战机、12架歼10战机、四架歼11战机、10架歼16战机、两架运油20空中加油机、两架空警500预警机。

此外还有九艘大陆军舰，持续在台海周边活动。

自台国防部公布台海军事动态以来，上一次破纪录是今年4月的大陆环台军演，当时单日有91架大陆军机出海活动，其中有54架次越过海峡中线及其延伸线进入台湾西南及东南空域。

台国防部指中国大陆此举已对台海及区域安全造成严峻挑战，并称台军秉持“备战不求战、应战不避战”的态度沉着应对，并依“作战为背景、训练为着眼”指导，提升防卫作战能力。

台国防部还强调，台海和平稳定攸关印太地区安全与繁荣福祉，是区域各方的共同责任。大陆军方持续的军事骚扰，易导致紧张情势急剧升高、恶化区域安全，呼吁北京当局负起责任，即刻停止此类破坏性的单边行为。