恒大财富成员被拘后 恒大股价一度大跌25%

在中国公安机关拘留恒大财富成员后的一天，中国恒大集团股价星期一（9月18日）早盘一度大跌25%。

据路透社报道，恒大股价星期一的早盘一度下跌至0.465港元（约0.081新元），为两周以来最低。

中国深圳南山公安星期六（9月16日）在微信公众号上公布，公安机关对恒大金融财富管理（深圳）有限公司（恒大财富）杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。警方通报未具体说明被拘留的人数、罪名或被拘留日期。

《上海证券报》引述相关人士处报道，杜某是恒大财富法定代表人、总经理杜亮。路透社则报道称，无法确认杜亮是否在被拘留者之列。

恒大八月公告称，截至6月30日，今年上半年新增亏损330亿元（人民币，下同，约61.76亿新元)，去年同期则亏损664亿元。

本月早些时候，恒大称，已将离岸债务重组的决定从9月推迟到下个月，以便让债务持有人有更多时间考虑其重组计划。

中国房地产商近两年来纷纷陷入危机，其中恒大是全球负债最多的房地产开发商。自2021年底以来，中国房地产行业发生了一系列违约，扰乱全球市场，并引发了对危机蔓延的担忧。

在2022年3月，恒大未能公布2021年的财务业绩后，香港交易所暂停了其股票交易。恒大股票停牌17个月后，于8月28日正式在香港交易所复牌。