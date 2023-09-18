拐卖11名儿童 贵州人贩子余华英被判死刑

贵州女人贩余华英拐卖11名儿童案一审判决出炉，贵阳中院以拐卖儿童罪判处余华英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

据贵阳市中级法院消息，贵阳市中级法院星期一（9月18日）公开宣判被告人余华英犯拐卖儿童罪，情节特别严重，影响特别恶劣，一审判处余华英死刑，剥夺政治权利终身。

经审理查明，被告人余华英于1993年至1996年期间伙同龚某良（已故）为牟取非法利益，在贵州省、重庆市等地流窜，物色合适的孩童进行拐卖，得手后二人将被拐儿童带至河北省邯郸市，通过王某付、杨某兰介绍，寻找收买人进行买卖，以此获利，期间共拐卖儿童11名。

贵阳市中级法院认为，被告人余华英为牟取非法利益，多次拐卖儿童，其行为已构成拐卖儿童罪，犯罪情节特别严重，社会危害性极大，应予以严惩，遂作出上述判决。

余华英当庭表示上诉。

澎湃新闻此前报道，据检方指控，从1993年到1996年，余华英和龚某良在贵州省遵义、都匀市、贵阳以及重庆大足，一共拐卖了来自多个家庭的11名儿童，其中有三对是姐弟或兄弟。

余华英在2000年曾因涉嫌拐卖儿童被逮捕。当时，余华英被邯郸市公安局刑事拘留两个月后释放。2004年，她在云南再次作案时被抓。她和丈夫当时均隐瞒了自己的真实身份，并以假身份被判处有期徒刑八年。服刑期间，余华英获减刑三年。

出狱后，余华英一直无事，直至曾被她拐卖的杨妞花找到亲生姐姐后报警。杨妞花于2022年找到贵州警方，并提供线索，最终，贵阳市公安局南明分局的民警将涉嫌拐卖杨妞花的余华英抓获。

该案于2023年7月14日在贵阳市中院公开开庭审理。在庭审轮到杨妞花发言时，她突然起身，当场下跪，哭着请求法庭重判余华英。