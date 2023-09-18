苹果因官网客服辫子照片陷“辱华”风波

苹果中国官网一张留有辫子的客服人员照片被指涉嫌辱华，在中国互联网引起争议。对此，苹果客服回应称，已收到反馈，后续可关注官网的回应。

这张陷入争议的照片目前仍可以在苹果官网找到，位于苹果手表专家一对一页面。照片中的人物留着一条黑色的辫子。

这张照片引发部分中国网民不满，有网民称，“这辫子咱们都剪掉100年了，还来羞辱我们，居心何在”，但也有网民认为，“没必要太敏感，大清早亡了，我们要有文化自信”。

“如何看苹果中国官网辫子客服形象”的话题星期天（9月17日）也登上中国社交媒体微博热搜。

经凤凰科技证实，该客服人员形象除了出现在苹果中国官网，美国、日本、韩国等国的官网该入口处也显示同一张照片。

凤凰科技报道还提到，据悉，照片中的苹果员工为一名美国的印第安人。

对于这张照片引发的争议，苹果客服回应称：“已收到反馈，也很重视，后续可以关注官网的回应。”

中国《环球时报》前总编辑胡锡进星期一（18日）凌晨发微博说，不妨等苹果公司的相关回应，再做结论。

他写道：“一些国人在西方人‘辱华’的问题上很敏感，有其真实的历史和文化原因。目前中美关系很紧张，中美关系也不如过去，美国和西方公司在做产品宣传时，多一些细心、谨慎，尽量不要选用有可能引发中国人误解的图文，这是他们开展跨文化交流时一份应有的素养和水平。”

但胡锡进也说，中国人不应该沉浸在过去的经验和悲情中，一方面要捍卫民族尊严，抵制明显的恶意挑衅；另一方面，也不应放任自己的敏感。