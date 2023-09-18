中国医师预测当地未来或出现猴痘在家庭内传播情况

中国通报女性猴痘感染者个案，感染综合科医师预测，女性感染者人数在未来可能会增加，甚至可能出现猴痘在家庭内传播的情况。

中国疾病预防控制中心在官网公布，中国大陆在8月新增报告501例猴痘确诊病例，其中五人为女性，发病前21天内均有异性性接触史，通过异性性接触感染可能性大，“异性伴侣中三例为猴痘感染者、一例近期有出疹史、一例无猴痘相关症状”。

中国国家卫生健康委也决定，自星期三（20日）起将猴痘纳入乙类传染病进行管理，采取乙类传染病的预防、控制措施。冠病也被列为乙类传染病。

据中国《人民日报》报道，南方医科大学公共卫生学院生物安全研究中心主任赵卫说，出现女性感染者，意味着中国猴痘感染人群进一步扩大。赵卫建议，预防猴痘感染的方法是尽量避免接触患者，“特别是他们的皮疹和体液，注意外出活动后，使用洗手液和流动水彻底清洁双手。”​​​​

北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾指出，过去三个月，中国绝大多数猴痘感染都发生在男男性行为比较活跃的群体中，猴痘在国外的主要传播途径同样是男男性行为接触。

李侗曾说，从传播途径上来说，无论男女，如果发生皮肤密切接触，就有被感染的风险。由于感染者的皮疹液中携带病毒，一旦病毒通过皮肤伤口或黏膜上的细微伤口进入身体，就容易引发感染。一些男性感染者也会与女性发生性行为，因此出现女性感染者是很自然的情况。

李侗曾也说：“未来女性感染者数量可能会增加，甚至可能出现家庭内传播，例如老人和孩子被传染了，但概率较低。预防的策略是不变的，大家不必恐慌。”

李侗曾提醒，要尽量避免和健康状况不明的人发生密切接触，尤其是已经出现发烧、疱疹的人群；当个人身上有伤口时，外出乘坐公共交通工具和去人员密集场所，要注意使用创可贴、无菌纱布覆盖伤口，避免意外接触感染。此外，感染者本人要做好自我隔离，避免传染他人。