上海今年前8个月进出口总值创同期历史新高

中国上海海关最新数据显示，今年前8个月上海市进出口总值2.79万亿元（人民币，下同，5300万新元），比去年同期增长3.6%，较2021年同期增长8.4%，创同期历史新高。

据中新社报道，上海海关星期一（9月18日）发布上述统计数据。

今年前8个月，上海有进出口实绩外贸企业5.4万家，增加5.7%。其中，民营企业进出口8597.5亿元，增长9.6%，占全市进出口总值的三成以上；国有企业进出口2778.1亿元，增长9.7%，占10%；但外商投资企业进出口1.65万亿元，下降0.3%，占近六成。

分地区来看，前8个月上海对欧盟进出口5707.8亿元，增长7.1%，占全市进出口总值的20.4%。同期，对亚细安、美国分别进出口3549.9亿元、3192亿元，分别下降2.7%、5.2%；对日本、澳大利亚分别进出口2578.6亿元、1534.8亿元，分别增长2.5%、26.5%。

此外，对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）其他成员国进出口增长1.8%，占32.7%；对其他金砖国家进出口增长12.1%，占7.2%。

分产品门类来看，前8个月上海出口机电产品7867.5亿元，增长8.6%，占全市出口总值的69.1%。电动载人汽车、锂电池、太阳能电池出口分别增长98%、90%、30%，合计拉动出口总体增速5.1个百分点。此外，集成电路出口增长15.7%、船舶出口增长39.3%。

前8个月上海进口消费品3764.7亿元，增长10.4%，占全市进口总值的22.8%，比重提高1.6个百分点。其中，干鲜瓜果及坚果、食用油、医疗保健品、首饰、钟表进口分别增长15.2%、34.1%、30.7%、60.6%、23.1%。铁矿砂、煤炭、天然气等大宗资源类商品进口呈稳步增长态势。