港前财政司长掌管深圳首家港资私人医院

香港前财政司司长梁锦松掌管在深圳开设的首家港资私人医院。

据《星岛日报》星期一（9月18日）报道，深圳和睦家医院是新风天域集团旗下医疗集团在深圳兴建的首家大型综合私人医院，也是深圳首家港资私人医院，去年5月正式投入服务。新风天域集团董事长兼联合创始人是梁锦松。

和睦家医院楼高26层，总面积逾73万平方尺，约有350张床位，预计将有50个专科、13个手术室、九个急诊室、12个加护病房（ICU）床位、两个放射治疗室、一个检验中心和药房等。医院也提供特色服务如高端的产后康复中心，其产后28天康复服务费用由10万港元（1万7436新元）起，有妇产科医生、新生婴儿医生、护士等24小时支援，为产妇进行产后修复及伤口护理。

医院专设的24小时急症室，除了为深圳居民提供紧急医疗服务，同时也将服务范围扩展至香港境内市民。

新风天域执行董事萧毅晃提到，曾有香港母亲带孩子从香港过境深圳和睦家使用急症室，医院一个半小时内已完成儿科医生的看诊、初步检查、用药和办理入院程序。梁锦松补充说，如何有效运用港深联通的跨境医疗服务，可纾缓香港公营医疗体系急症资源上的压力。

与香港私人医院相比，深圳和睦家医院的医疗检查服务也有价格和时间优势，以完成一次磁力共振扫描（MRI）为例，香港私人医院收费约6000至8000港元，在公营医院则要轮候多时，在深圳和睦家医院只需香港约六至八折价格已可完成，并且不用轮候。

不过，目前深港跨境医疗数据传输尚未完全实现，暂时只能“点对点”传输，而香港医院管理局旗下公立医院也未必认可检查结果。梁锦松说，香港特区政府及医管局要思考如何利用中国大陆医院较先进的技术，以纾缓香港病人的轮候时间。