郭赖配台北连署总站揭幕 资安因素暂缓接受民众签署

鸿海集团创办人郭台铭星期天（9月17日）与副手搭档赖佩霞完成申请成为2024年台湾总统被连署人登记程序，星期一（18日）获得中央选举委员会正式公告为正副总统被连署人。郭台铭和赖佩霞台北连署总站当天揭幕，原定星期二（19日）正式开放给民众签署，但郭台铭竞选办公室星期一晚间宣布因资安和维安因素暂缓。

综合台湾《联合报》《自由时报》、壹苹新闻网和东森新闻云等报道，郭台铭竞选办公室发言人黄士修星期一上午在台北连署总站举行记者会时说，中选会正式公告正副总统后被连署人名单后，提供连署书格式纸本，工作人员拿到后立即扫描做成电子档，送到各地印刷厂印出后，再分送到各地站点，民众可从明天起响应连署行动。

郭台铭竞选办公室星期一晚间说，为了让连署民众的资安防护做到最高规格，正在协调更完善的资安以及维安等安全防护措施，星期二将再进行演练，因此当天各地连署站暂缓开放。

郭办发言人黄士修证实，他们星期一临时追加资安与维安演练，力求最高规格的个资保防，所以原定最快星期二启动的连署必须往后延，应该会在星期三（20日）正式开放。

台中选会接近中午时发出公告，宣布包括郭台铭和赖佩霞在内共有10组人员正式成为正副总统被连署人，因此郭办也随即宣布台北连署总站当天下午揭幕。

中选会指出，直辖市、县市选举委员会9月19日起至11月2日为止，受理总统、副总统选举被连署人提出连署书件。连署书件经直辖市、县市选举委员会受理后，被连署人不得补件，也不得撤回；连署人不得撤回连署。中选会将在11月14日前公告连署结果。

中选会并说，依据总统副总统选举罢免法规定，连署人数已达最近一次总统、副总统选举选举人总数百分之一点五者（即28万9667人），该会将为完成连署的公告，并发给被连署人完成连署证明书。连署人数不足规定人数二分之一者，保证金不予发还。