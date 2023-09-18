武汉往返台北直航航线时隔三年复航

中断近三年八个月后，湖北武汉与台北的直飞航线重启。这是中国大陆华中地区首条复飞台湾的航线，也是当时因疫情而中断的首条两岸航线。

综合台湾《联合报》和央视新闻报道，由东方航空公司执飞的航班星期一（9月18日）复飞武汉天河国际机场与台北桃园机场航线。航班上午先从武汉飞抵台北，旋即再由台北飞武汉，搭载约200名乘客。

据报道，搭乘此次航班的有国民党副主席连胜文、台湾商业总会理事长许舒博等人。

据乘客透露，航班呈客满状态。台北飞往武汉的返程乘客中，除了台商外，有100余名乘客赴武汉出席第十七届“湖北·武汉台湾周”。

此次复航后，东航计划每周一、每周四执飞两班，航班号为MU2087/2088。

除东航之外，南航也将于9月22日复飞武汉到台湾桃园的航线；至于中华航空则将评估是否复飞。

目前中国大陆与台湾直航空运航点除了疫情期间没有中断的北京、上海、厦门、成都航点外，已宣布恢复深圳、广州、南京、重庆、杭州、福州、青岛、武汉、宁波、郑州十个航点。

2020年1月23日武汉市宣布封城时，中华航空、华信航空宣布停飞武汉航线，台湾卫生福利部宣布禁止居住地为“湖北省武汉市”者飞往台湾。

此前有四家航空公司、每周12个航班来往于台湾跟武汉之间，包含高雄、桃园、松山等航点。冠病疫情期间2020年初仅有两架次的“武汉包机”载运滞留武汉的台湾民众返台。

根据台湾交通部民航局发布的民航统计年报，疫情前的2019年，武汉的两岸航线载客人数为18万9006人次，其中桃园机场9.3万人、高雄机场6.7万人、松山机场2.9万人。当时有中华航空、华信航空、南航、东航四间航空公司执行武汉航线。