中国首次要求涉矿央企总部和大中型企业配安全总监

中国官方首次从国家层面提出要求，涉矿中央企业总部和涉矿大中型企业应配备安全总监。

据中国国务院新闻办公室消息，国新办星期一（9月18日）举行《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（以下简称《意见》）新闻发布会，中国国家矿山安全监察局非煤矿山安全监察司司长李峰针对记者提问，作出上述回应。

李峰说，《意见》中明确要求涉矿中央企业总部和涉矿大中型企业应当配备安全总监，这是国家层面首次提出，主要基于两方面考虑。

一方面是推动矿山企业落实安全生产主体责任的客观需要。从实践来看，涉矿中央企业总部和涉矿大中型企业各方面管理任务非常繁重，企业主要负责人精力有限，但企业又面临各种各样的安全生产问题。因此，客观上需要一个既懂专业又有一定决策权的人来专门负责安全生产工作。

李峰说，另一方面是充分吸收推广各地经验做法的现实需要。2015年、2021年江苏省和山东省先后以省政府办公厅的名义出台文件，在矿山等重点行业领域推行安全总监制度。今年8月22日，山东省结合试行情况对制度进行了修订完善，进一步推动落实。两省推行的安全总监制度，在督促企业主体责任落实、消除重大事故隐患、有效防范生产安全事故等方面发挥了重要作用。因此，中国官方在充分调研和总结提炼的基础上，将这方面有益做法向全国推广。