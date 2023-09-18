下午察：走下神坛的阳光玫瑰 变成新宠的椰子水

一个是昔日的“爆款”，一个是大众的“新宠儿”，“阳光玫瑰”葡萄和椰子水，最近分别都因市场价格出现大幅浮动，成了中国社交媒体的热门话题。

阳光玫瑰价格大跌

在中国经济下行压力加大的当下，餐桌上的水果和饮料价格稍微有点波动，都可能刺激中国消费者的神经。“为什么阳光玫瑰越来越便宜了” “椰子水再涨就喝不起”等也就成了社交媒体平台上议论的热点。

先说阳光玫瑰葡萄。英文名Shine Muscat，果实呈椭圆形，颜色呈黄绿色，果皮光滑。这个曾被誉为“葡萄界的爱马仕”的水果品种，价格起伏，从白菜到精品化，然后又打回白菜价。

据《农民日报》报道，阳光玫瑰是日本于1988年培育的杂交品种，2006年时引入中国。初期因为栽培技术不成熟，名气打不响，在中国境内的种植面积仅有800多亩。据较早种植阳光玫瑰葡萄的果农称，阳光玫瑰还没火起来时，大约只有10元（人民币，下同，约1.9新元）一斤，身价还不如20元一斤的黑提葡萄。

约十年后的2015年，阳光玫瑰开始在中国流行开来，2016年更是被捧上神坛。当时在超市售价曾达300元一斤，很多人都将之形容为“奢侈水果”。根据网民的说法，2017年、2018年时，一度卖到每斤500元。

山东省枣庄市市中区农民，8月23日在果园里采摘阳光玫瑰葡萄。（新华社）

不过，阳光玫瑰葡萄的高奢水果形象未能延续，近年来价格出现断崖式下跌，打回约20元一斤的原形。这期间发生了什么事？

阳光玫瑰经媒体和网络红人炒作蹿红后，商家看到了赚头，迅即疯狂扩种。《财经》杂志报道，据中国科学院果树研究所统计，截至2020年，中国阳光玫瑰种植面积达到80万亩，约为日本本土的40倍。尽管多位种植户和采购商认为这一数字明显虚高，实际挂果面积应在30万至50万亩之间，但相较于2016年时仍增长了500倍左右，约占全国葡萄种植总面积的4%。

短时间内的大规模扩种带来了品质的两极分化、市场的混乱和口碑下滑。

人民网上星期三（9月13日）报道，阳光玫瑰的高产量对树体造成负担，导致营养无法充分供给。再者，很多农户会使用噻苯隆作为植物生长调节剂，所以葡萄颗粒虽然看起来大了，但果实的风味会变淡。此外，为了避开集中上市期的竞争，阳光玫瑰还未完全成熟时，就会被摘下投向市场，导致尝起来酸涩、没有香味和甜味。

味道变了，消费者就不肯掏腰包买了，市场需求大减，阳光玫瑰跟着身价缩水。

椰子水成为新宠儿

相较阳光玫瑰的价格一路崩跌，向来不受外界关注的椰子水，最近却因价格飞快上涨成了媒体的新宠儿。

中国多家媒体在8月底报道，在刚刚过去的夏季，因为受到消费者的喜爱，椰子水成为饮料界的销售爆品。根据财经网，有数据显示，今年以来，椰子水相关团购订单量同比增长超300%，上线相关产品的餐饮门店数增长超368%。

中国椰子水需求近年来持续扩大，使过去属于工业边角料的毛椰水成为“香饽饽”，带动毛椰进口需求增加。毛椰是去掉外果皮的老椰。中国市面供加工的毛椰主要进口自东南亚国家。（中新社）

央视财经引述海南省文昌市某椰子水生产企业负责人符方豹说：“2020年，我们这些椰子拿过来主要是卖椰子肉，椰子水没人要，我们要花钱请人家拿到外面处理。后来有人要了，从100元一吨，到500元一吨、600元一吨，现在差不多4000元一吨椰子水。”

椰子水怎么大火了？《重庆商报》引述海南椰子所椰子中心副主任、副研究员弓淑芳分析说，从商业看，背后有两个关键因素：首先是消费需求的驱动，其次是现制茶饮的推动。

近三年来，消费者对食品饮料健康需求的加大，推动了中国食品饮料的升级。在这背景下，低糖低热量，还富含天然电解质的椰子水，自然成了人们追逐健康的首选饮料。

此外，2021年中国咖啡连锁品牌瑞幸推出了火遍全网的生椰拿铁。该款饮品不仅成功让深陷财务困境的瑞幸咸鱼翻身，还掀起了全民对椰子饮品的热潮。

生椰拿铁由瑞幸在2021年推出，销量至今已突破3亿杯。（互联网）

根据华声在线，在《2022中国饮品行业产品报告》中显示，椰子使用频次在取样的40个茶饮品牌中占据首位，比排在第二的草莓多108次；在统计样本中，有92.5%的品牌都上新了椰子元素产品。

那么随着椰子水的市场需求不断增长，未来的价格会让消费者吃不消吗？

根据中国新闻网报道，目前中国市场上产出椰水的毛椰，主要进口自东南亚国家。在越南、印尼都有进口业务的椰子原料供应商陈在能说，这两年椰子水的火热行情，也传导到了毛椰出口国。“越南毛椰当前每吨的价格已达2600元，不排除进一步上涨。”

据海口海关所属洋浦海关统计，今年1月到7月，海南口岸进口椰子33万吨，同比增长13.6%，货值约5.5亿元。

弓淑芳也说，从全球的供应链来说，原材料毛椰都呈现一定程度的短缺，菲律宾、印尼等椰子主产国的椰子树已处于经济寿命的末期，产量下滑明显。

言下之意，由于产量赶不上需求，椰子水的价格似乎还会继续上涨。难怪有网民开玩笑说：“再涨就喝不起啦！现在都舍不得一天一瓶。”

市场供需是商品价格调整的主要因素。供应远大于需求，商品品质又没把关时，下场很可能就是大白菜，反之就提升为爱马仕。跟阳光玫瑰葡萄一样，椰子水可能也会走过一段“捧红-量产-过气”的历程。

总的来说，无论是阳光玫瑰还是椰子水的走红，都折射了中国快速变化的消费生态。长则几年，短则几周，就有新的商品出圈。或许椰子水很快就会像淄博烧烤一样突然爆火，又马上过气，也有可能像咖啡和茶那样站稳脚跟。对数以亿计的中国消费者而言，在经济不景的当下，商品质量过硬、价格合理，才能让他们成为忠诚拥护者。