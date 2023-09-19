王毅与俄外长会谈：中俄应继续加强战略协作 推动全球治理更公平合理

中国外交部长王毅与俄罗斯外交部长拉夫罗夫会面时说，在单边行径、霸权主义抬头的背景下，中俄应展现大国担当，通过继续加强战略协作，坚守多边主义，推进世界多极化进程，推动全球治理更公平合理。

据中国外交部官网消息，也是中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任的王毅当地时间星期一（9月18日）在莫斯科与拉夫罗夫会面。

王毅说，中俄都奉行独立自主外交政策，双方合作不针对第三方，不受第三方干扰，更不会被第三方左右。

他指出，作为世界大国和联合国安理会常任理事国，中俄对维护全球战略稳定，推动世界发展进步负有重要责任。

王毅并强调，面对单边行径、霸权主义和阵营对抗的逆流抬头，中俄应顺应时代进步潮流，展现大国担当，履行应尽国际义务，通过继续加强战略协作，坚守真正的多边主义，推进世界多极化进程，推动全球治理朝着更加公平合理的方向向前发展。

中国外交部长王毅（右五）当地时间星期一（9月18日）在莫斯科与俄罗斯外交部长拉夫罗夫（左四）举行会谈。（法新社）

另据路透社星期二（19日）引述俄罗斯外交部报道，莫斯科和北京外交高官对华盛顿“反莫斯科”和“反华”立场上持有相近态度，并同意任何解决乌克兰危机的尝试必须将俄罗斯包括在内。

俄罗斯外交部在中俄外交高官会晤后，在社交媒体Telegram发布声明，作出以上表述。声明也说，王毅与拉夫罗夫简要谈到跟美国总统国家安全事务助理沙利文的会谈内容。

俄外交部声明说，王毅与拉夫罗夫的会谈内容，还包括为俄罗斯10月赴北京参加“一带一路”国际论坛做准备，但未证实俄罗斯总统普京是否与会。

声明提及，“（王毅和拉夫罗夫）的会谈协商是在信任和具建设性的态度下进行”。声明补充说，拉夫罗夫和王毅也“详谈”乌克兰问题，明确指出“没有俄罗斯参与的和谈将无助于解决乌克兰危机”。