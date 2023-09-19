韩正与布林肯会面：中国发展对美是增益不是风险

美国国务卿布林肯在纽约联合国大会场边与中国国家副主席韩正会面，双方呼吁确保美中两国双边关系稳定。韩正也强调，中国的发展对美国是增益而不是风险，中国对美政策保持连续性和稳定性。

综合路透社和法新社报道，布林肯在当地时间星期一（9月18日）告诉韩正：“我们有机会在两国最近举行高层接触的基础上前进，我认为这是一件好事。”

布林肯说，世界期望美中负责任地管理两国关系，美国致力于做到这一点。他也说：“从美国的角度来看，在出现分歧的课题上，面对面外交渠道是处理这些课题的最佳方式，也是探索合作领域的最佳方式。”

美国国务院在官网上说，双方展开了“坦诚且建设性”的讨论，并强调双方致力于确保沟通渠道保持开放。

美国国务院也公布，双方就俄乌战争、朝鲜课题等交换意见。布林肯也强调保持台海和平与稳定的重要性。

据新华社报道，韩正则强调，健康稳定的中美关系既有利于两国，也有利于世界。中国的发展对美国是机遇而不是挑战、是增益而不是风险，双方完全可以相互成就、共同繁荣。

韩正说，中国对美政策保持连续性和稳定性，始终按照国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则看待和处理中美关系。

他呼吁美国同中国相向而行，采取实际行动，创造有利条件，多做增进了解互信与互利合作的事，推动中美关系重回健康稳定轨道。

路透社也报道，韩正说，中美关系目前面对许多困难和挑战，中国希望美国做出努力，落实两国元首达成的共识，推动两国关系稳定发展。

路透社认为，布林肯和韩正之间的会谈，可能有助于为中美元首今年较迟时候会晤奠定基础。

中共政治局委员、中央外办主任王毅在刚过去的周末，同美国总统国家安全事务助理沙利文举行多轮会晤，两人谈到中美元首会面的可能性。