欧委会副主席：中国在数字领域是合作伙伴也是系统性对手

欧盟委员会副主席尧罗娃在星期二（9月19日）形容中国在数字领域等方面是合作伙伴，又是竞争者和系统性对手。

据路透社报道，尧罗娃（Vera Jourova）在北京举行的记者会上说，在数字领域方面，系统性竞争是最突出的，并强调当中欧之间出现分歧时，确保沟通渠道保持不同程度的开放非常重要。她也说，欧盟企业对中国的数据法规缺乏清晰度感到担忧。

尧罗娃在前一天（18日）与中共政治局委员、国务院副总理张国清共同主持中欧数字领域高层对话。

据新华社报道，双方围绕数字领域发展和政策、人工智能、信息通信技术和标准、研究与创新、数据跨境流动、非食品消费品安全等议题进行了深入讨论，取得一系列成果。

双方认为，中欧在数字领域具有广泛的共同利益和较强的互补性，愿共同努力、加强交流，推动数字领域务实合作不断取得新成效，促进营造开放、包容、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境，为推动全球数字化转型和经济恢复发展贡献力量。

张国清说，中国将继续推进数字领域高水平对外开放，欢迎包括欧洲企业在内的各国企业分享中国数字经济发展机遇，实现互利共赢。

欧盟委员会在官网声明中说，对于“近期法规的实施”导致在华欧盟企业使用工业数据时遇到困难，欧盟委员会向中国方面表达关切。

声明没有进一步说明法规细节，但路透社的报道提及中国7月施行的新修订版反间谍法。

新修订的反间谍法将投靠间谍组织及代理人，针对国家机关、涉密单位或者关键信息基础设施等实施网络攻击等行为明确为间谍行为，并扩大相关主体窃密的对象范围，将其他关系国家安全和利益的文件、数据、资料、物品纳入保护。