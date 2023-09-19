郭俊峰获任命为香港入境事务处处长

香港入境事务处原副处长郭俊峰，从即日起获任命为处长。

香港政府新闻处星期二（9月19日）通报上述消息。根据通报，中国中央人民政府根据香港特首李家超的提名和建议，任命郭俊峰为入境事务处处长，免去区嘉宏的入境事务处处长职务，即日（9月19日）生效。郭俊峰原为入境事务处副处长。区嘉宏在服务入境事务处34年后，即日开始退休前休假。

对于郭俊峰的任命，李家超说：“郭俊峰在入境事务处服务34年，拥有丰富的部门运作经验。他具备管理和领导才能，我深信他定能带领入境事务处，迎接未来的挑战。”

对于区嘉宏退休，李家超则说：“区嘉宏于2020年7月出任入境事务处处长以来，致力确保出入境管制及旅客通关安排有效和畅顺地运作，表现卓越，带领入境事务处成为一支高效和专业的入境服务队伍。我代表香港特别行政区政府感谢区嘉宏对香港特区的贡献，并祝愿他退休后生活愉快。”

今年54岁的郭俊峰，在1989年9月加入前人民入境事务处（1997年7月改称为入境事务处)，任职助理入境事务主任。他在1994年晋升入境事务主任，2002年升任高级入境事务主任，2009年晋升总入境事务主任，2013年升上助理首席入境事务主任，2016年升至首席入境事务主任。2020年，郭俊峰晋升入境事务处助理处长，并于2022年升任入境事务处副处长。

2008年，郭俊峰获颁香港入境事务长期服务奖章，在2015年和2020年分别获颁香港入境事务长期服务奖章加叙单条及双条勋扣，并于2023年获颁香港入境事务卓越奖章。