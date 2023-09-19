中国央行行长：积极吸引外资构建开放型经济新体制

中国人民银行行长潘功胜在与外资金融机构和企业座谈时说，中方积极吸引外资，是为推进高水平对外开放，构建开放型经济新体制。

据中国人民银行官网消息，中国人民银行党委书记、行长，国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜星期一（9月18日）主持召开外资金融机构和外资企业座谈会，听取有关意见建议，研究加大金融支持稳外贸稳外资力度，进一步优化外商投资环境有关工作。

摩根大通银行、汇丰银行、德意志银行、法国巴黎银行、瑞银证券、三菱日联银行、特斯拉、巴斯夫、托克、施耐德等外资金融机构和外资企业参加座谈会。中国国家外汇管理局副局长陆磊及中国人民银行、国家外汇管理局有关司局负责人参加座谈会。

人民银行公布，外资金融机构和外资企业负责人在座谈会上介绍了在华展业情况，认为近年来中国金融业开放稳步推进，金融服务外资外贸能力持续提升，希望进一步完善相关政策安排，持续优化营商环境。

潘功胜听取大家的意见建议，就企业关心的热点问题与大家交流讨论，对部分意见建议现场作出回应。他说，积极吸引和利用外商投资，是推进高水平对外开放、构建开放型经济新体制的重要内容。

潘功胜也说，中国央行和国家外汇管理局接下来将贯彻《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》要求，持续优化政策安排，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，不断提升金融服务质效，助力高水平对外开放。