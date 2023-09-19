王毅沙利文会谈逾12小时 台湾问题讨论时间最长

中国媒体报道，中共政治局委员、中央外办主任王毅在刚过去的周末，与美国总统国家安全事务助理沙利文展开超过12个小时的多轮讨论，其中讨论时间最长的是台湾问题。

中国《环球时报》星期一（9月18日）引述参加此次会晤的中国外交部高级官员报道，双方就中美关系、台湾、亚太局势、乌克兰危机等重要问题进行了多轮讨论，超过12个小时。会晤是坦诚、实质性和建设性的。

双方同意保持双方高层交往，稳定和改善中美关系。王毅强调，中国具有社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势。这些是中国发展的信心和底气。中国的发展进程是任何国家都阻挡不了的，中国人民正当的发展权益不容剥夺。

王毅说，中国反对以竞争定义全部中美关系，反对以去风险为名行脱钩断链之实。王毅也就美国“对华科技打压以及单边无理制裁中方企业、机构和个人表达了严重关切，要求美方立即停止”。

据报道，王毅在台湾问题上，全面阐述了中国大陆严正立场，强调台湾问题最本质和最根本的现状是两岸同属一个中国，并指当前台海局势紧张的根子在于台湾民进党台独活动愈演愈烈，一些域外势力的支持更加明目张胆。

中国外交部高级官员也说，双方同意“中美将在近期相继举行亚太事务磋商、海洋事务磋商、外交政策磋商”。双方还探讨了在人工智能领域开展对话、进一步支持和便利两国人员往来等问题。

在乌克兰问题上，王毅强调中国不是冲突当事方，也不是引发危机的原因，始终致力于劝和促谈，绝不会火上浇油，更不会趁机谋利。