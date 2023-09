国民党称侯友宜提三民主义没说错 批绿营不读书

国民党总统参选人侯友宜赴美演讲,被绿营质疑将孙中山“三民主义”的“民族、民权、民生”说成林肯的“民有、民治、民享”,对此,国民党回应称,绿营抹黑前记得多读书。

综合联合新闻网和自由时报网报道,国民党发言人杨智伃星期二(9月19日)说,“中华民国”宪法第一条即明订“中华民国基于三民主义,为民有民治民享之民主共和国”,在八年前党主席朱立伦访美时就提出过此概念。

杨智伃说,“中华民国”宪法第一条提及基于三民主义的精神与“民有、民治、民享”的概念,再者,根据“国父全集”第三册中收录的“党员须宣传革命主义”,孙中山早在1921年在梧州对中国国民党员的演讲稿中指出,三民主义是“吾党之三民主义,即民族、民权、民生三种。“此三主义之内容,亦可谓之民有、民治、民享,与自由、平等、博爱无异”。以名言之,可称“民有、民治、民享”。以上两点可以认证“民有、民治、民享”就是孙中山提出的三民主义精神。

杨智伃说,八年前朱立伦出访美国,同样提及“民有、民治、民享”演说,绿营使用同样手法抹黑,但事实证明,绿营这八年没有读书、没有长进。

美国华盛顿美京中华会馆在当地时间9月17日晚举办侨宴,为侯友宜造势。侯友宜演讲时,将“三民主义”说成“民有、民治、民享”。

“民有、民治、民享”(of the people, by the people, for the people)由美国第16任总统林肯在著名的葛底斯堡演说(Gettysburg Address)中提出。