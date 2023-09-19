美国商会调查：美企对华业务悲观程度达数十年之最

由于地缘政治紧张局势和经济放缓影响到外界情绪，在华美国企业对未来几年在中国开展业务的前景悲观程度达到数十年之最。

彭博社星期二（9月19日）引述上海美国商会调查报告报道，52%的受访企业说，他们对未来五年中国业务的前景至少略感乐观。这比2022年的调查低了三个百分点，是商会1999年开展会员调查以来的最低水平。

上海美国商会在星期二公布的调查报告中写道，“对地缘政治、中美关系和中国经济不佳的担忧都对预期构成压力”。报告补充称，与2019年美中贸易战期间的情况相比，有更多公司在这次调查中称前景有点悲观或更糟。

上海美国商会6月份对300多名受访者进行调查，结果显示，即使中国取消疫情防控措施，美国企业对中国的信心状况依然令人不安。

部分外企高管发出了长期承诺疲劳警示，源于外界质疑中国政府是否将出台有意义的政策支持。

美中关系一直是美国企业的一个痛点。近五分之一的受访者说，他们正在考虑未来几年将部分现有业务移出中国。

与美中关系有关的不确定性被认为是外资业务移出中国的首要原因。那些把投资从中国转移出或计划转移的企业提到东南亚、美国和墨西哥是转移的潜在目的地。

利润疲弱也可能使企业更难接受在面临地缘政治风险和监管障碍的背景下，仍大规模投资中国市场。因长时间且大面积的疫情防控措施阻碍了公司运营，仅有68%的受访企业说他们在2022年实现了盈利，比例创下新低。

即使在中国重新开放后，在华美企对未来盈利能力的预期也相对低迷。只有40%的受访企业预计收入增长将在未来三到五年内超过全球增长。

报告也提到一些亮点。约有三分之一的受访企业表示他们计划今年在中国增加投资，比例较去年稍多。中国市场增长潜力和取消疫情防控是这些企业愿意增加投资的主要原因。

上海美国商会称，中国政府最近的一些举措也有利于外国企业。这些措施包括延长外籍人士税收优惠政策，以及加大吸引外商投资力度24条措施。