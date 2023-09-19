贵州一家医院违规招聘九人被查

中国贵州省遵义市播州区政府通报，涉及违规招聘的遵义市播州区人民医院已终止今年公开招聘编制外专业技术人员，涉事九名人员也被立案调查。

据每日经济新闻报道，贵州省遵义市播州区政府星期一（9月18日）在官网通报上述消息。

通报称，2023年7月，遵义市播州区人民医院2023年公开招聘编制外专业技术人员工作因存在问题已终止招聘。

经播州区纪委区监委调查，这次招聘过程中，有关人员履行领导责任、监督责任不到位，执行纪律不严格，工作作风不实。决定对区卫生健康局局长骆科钦，区医药卫生健康服务中心主任邓洪强，区人民医院党委书记赵应霞，区人民医院党委委员、纪委书记胡仕宽，区人民医院党委委员、副院长饶正伟，区人民医院党委委员、副院长陈胜勇，区人民医院工作人员汪益芳、白彬、张世琼等九人立案审查调查。

据播州区人民医院发布的信息，7月向社会公开招聘46名（26名临床医技人员，20名护理人员）编制外专业技术人员，有462人报名临床护理岗。

据澎湃新闻报道，此前网传信息显示，播州区人民医院招聘编制外专业技术人员笔试结束及成绩发布后，有多名考生质疑称招聘考试存在黑幕。有考生称，临床护理岗考试题型为50道分值两分的单选题，有一名考生的成绩竟是单数。

此外，招聘公告称，该岗位的考试范围为护理专业“三基”理论知识，但多名考生称实际考试内容只有小部分涉及“三基”知识，更多考点为解剖学、医学生物学等方面的“医基”知识，但第一名却考了98分，与第二名拉开了36分的差距。考生还称，考试前并没有工作人员对考生进行安检，大家都是直接进入考场。

据九派新闻报道，成绩出来后不久，医院官网撤回了成绩公示，并关闭了医院官网。

播州区人民医院官网7月27日发布通报称，接群众反映，发现该院7月公开招聘编制外专业技术人员工作存在问题。经初步核查，此次招聘存在程序执行不规范、把关不严的问题，影响公平公正，决定终止这次招考，并组织考生开展退费工作。