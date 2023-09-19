大陆55架次军机绕台 台军方指北京单边破坏现状

继前天派出103架次军机在台海周边活动后，中国大陆在过去24小时再派遣55架次军机绕台。台湾军方呼吁北京停止单边破坏现状。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾国防部星期二（9月19日）通报，自星期一（18日）上午6时至星期二上午6时，台军侦察到大陆军方派出55架次军机、七艘次军舰，持续在台海周边活动，其中27架次军机进入西南空域。

根据台国防部公布的大陆解放军进入台海周边空域活动示意图，10架歼10战机分别自台湾海峡中线以南空域进入台湾西南空域，以及自东沙岛东北方空域进入台湾防空识别区，12架苏恺30战机进入台湾西南空域，四架歼16战机进入台湾西南空域。另有一架“无侦7”无人侦察机自广东省外海，短暂进入台湾防空识别区，再飞往南中国海。

台国防部星期二发布新闻稿，通报上述情况，并指相关挑衅举动，为造成紧张情势升高、恶化区域安全的始作俑者。期间，台军官兵以备战不求战、应战不避战思维沉着应对，针对战备状况，落实训练要求，结合实战场景从事战演训工作，全力提升防卫战力。

台国防部重申，台海和平稳定，攸关印太地区安全与繁荣福祉，是区域各方的共同责任，呼吁北京当局负起责任，即刻停止破坏现状的单边行为。