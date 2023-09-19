报告显示香港贫富差距较疫情前拉大

一项最新报告显示，相比于冠病疫情之前，香港的贫富差距进一步拉大。

综合《明报》和香港电台报道，乐施会星期二（9月19日）发表香港贫穷状况报告，分析政府统计处数据后发现，今年第一季的香港整体贫穷率达20%，逾136万人处于贫穷状态。

乐施会以政府统计处2019至2022年及今年第一季数据，按10等分组别划分住户每月收入中位数，第一等分为最贫穷，第10等分为最富裕。在今年第一季，最贫穷一成住户的家庭月人中位数仅2300元（港元，下同，约402新元），较疫情前大跌超过三分一。相反最富裕的一成住户家庭月人中位数达13万2600元，较2019年上升逾一成。

香港最贫穷及最富裕的一成住户月入中位数，由2019年疫情前的34.3倍，进一步扩大至今年首季的57.7倍，反映疫后社会虽复常，但低收入及高收入家庭的经济复原进展呈两极化。

此外，疫后仍有近21万人处于在职贫穷，占就业人口中的6.4%。今年首季香港有超过11万人失业，当中四成处于贫穷状态，逾57%的贫穷失业人口失业两个月或以上，31%失业达半年或以上。

乐施会总裁曾迦慧指出，虽然香港社会全面复常，但贫富悬殊问题愈发严重，贫穷家庭更加“水深火热”，对整体社会已经响起警号。她呼吁政府在考虑进一步输人外劳前，应先通过调高最低工资、创造就业和提供其他诱因，以协助基层就业。同时，政府应加强对劏房家庭的支援，按劏房人口比例将“社区客厅”扩展至18区。

曾迦慧也建议，通过官商民合作的方式，投放资源培育和支持更多具有社会影响力的创新扶贫项目，以扩大慈善事业的规模和影响。