陈茂波鼓励法国企业赴港设研发基地

香港财政司司长陈茂波参观法国当地企业时，欢迎他们使用香港的筹融资平台，并鼓励他们到香港设立研发基地。

根据香港政府星期二（9月19日）发布的新闻公报，陈茂波当地时间星期天（9月17日）抵达巴黎，展开法国访问行程。

陈茂波星期一（18日）早上到访两家在法国具有领导地位的企业，并参观它们的研发设施。其中一家企业从事水资源管理和转废为能技术，并在香港营运多个污水处理和水务项目；另一家则聚焦智慧和数码化能源管理业务，为企业提供绿色转型方案。

两家企业都正积极扩展在粤港澳大湾区、中国大陆以及亚洲的业务。陈茂波向他们介绍了香港在金融和创科方面的最新发展和优势，包括引进重点企业和便利人才赴港的政策措施；并欢迎他们使用香港的筹融资平台，进一步拓展和壮大区域业务。陈茂波也鼓励他们到香港设立研发基地。

陈茂波星期一下午参观了巴黎初创企业园区Station F，并与法国初创网络La French Tech的代表会面，了解法国近年在推动初创生态圈发展的政策和工作。陈茂波说，香港锐意发展为国际绿色科技及绿色金融中心，致力建构蓬勃的绿色科技生态圈，相信两地初创企业可以加强联系交流，尤其在绿色科技方面有很大的合作空间。

陈茂波当晚在环球香港商业协会联盟主办的欧洲论坛酒会上致辞。

陈茂波星期天与一位来自香港的年轻芭蕾舞蹈家见面，了解他从事表演艺术之路，而他是巴黎国家歌剧院首位华人芭蕾舞蹈员。陈茂波也与几位在当地从事音乐和文化工作的香港年青人会面，了解他们在欧洲的生活。

陈茂波星期二继续巴黎访问行程，并将出席由香港贸发局举办的“成就机遇·首选香港”论坛。

陈茂波上星期六（16日）率领疫情后最大代表团（130多人）访问欧洲。陈茂波将于9月17日至19日访问巴黎，然后在9月20日至23日访问伦敦，在9月24日至26日则到访柏林和法兰克福。