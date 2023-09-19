侯友宜赴美国在台协会总部 获AIT主席接待

正在美国访问的国民党总统参选人侯友宜，前往美国在台协会（AIT）总部，由AIT主席罗森伯格（Laura Rosenberger）接待。侯友宜对于是否与行政部门互动三缄其口。

综合台湾《联合报》和台湾中央广播电台报道，侯友宜星期一（9月18日）在AIT总部停留约一个小时。报道引述国民党驻美代表黄介正的脸书内容称，侯友宜一行与美国代表共进午宴。

对于是否与拜登政府官员互动，侯友宜只说“有空再说”。记者在场外守候，并未见到任何美国官员或车辆进出。美国白宫国安会与国务院均未对于是否派遣官员与侯友宜晤谈做出回应。

侯友宜当天下午也与三位共和党籍众议员会面，即塞申斯（Pete Sessions）、加西亚（Mike Garcia）和塞尔夫（Keith Self）。

此外，侯友宜当天在布鲁金斯学会发表演说时，提出以吓阻（Deterrence）、对话（Dialogue）、降低风险（De-escalation）组成的3D战略，强调坚持反对台独，坚持应以和平方式解决两岸歧异。

侯友宜介绍，“吓阻”是台湾必须提升自我防卫能力，结合创新思维与各方资源，备战不启战，让对手在军事上无法乐观，不轻易开战。

“对话”是持续两岸的沟通与交流，比如海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议的合作，持续两岸沟通交流，避免军事上的误判。

“降低风险”则是借由功能性议题的互动，建构有原则的互动关系，推动两岸以平等、善意、尊严交流，以交流增进理解，以实力确保和平，降低冲突爆发的风险。

《世界日报》曾在4月报道，侯友宜认为，台湾人民会认同3D作为生存发展的原则，包含Democracy，深化民主，透过普世价值连结全球；Defense，强化国防，做最精实的准备，捍卫生存和主权；Defrost，降低敌意，开放态度交流对话，促进和平繁荣。