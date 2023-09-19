台民调：45%民众认为台军战力提升

台湾国防安全研究院发布民意调查结果显示，有45%的台湾民众认为台军战力有所提升，这一数值为历来最高。

综合中央社和《自由时报》报道，国防院星期一（9月18日）发布8月最新民意调查，国防院中共政军与作战概念研究所助理研究员李冠成对这份民调进行分析。

李冠成说，鉴于过去中国大陆认知作战意图打击台军、扰乱民心，此次国防院民调执行的时间点选在在大陆军演后，因此可通过数个时间点分析趋势，观察大陆认知作战对台湾民意的影响。

李冠成说，国防院民调自2021年起追踪民众对台军战力的评价，第一波2021年9月民调时，约44%认为台军战力和过去相比变强；2022年2月下旬俄乌战争爆发，开战初期假信息充斥，大陆也利用机会发动“今日乌克兰、明日台湾”认知作战攻势，因此第二波2022年3月民调发现，民众认为台军战力变强的比例下滑至33%。

2022年8月民调，认为台军战力变强的比例回升10个百分点。今年3月的民调，该比例再度下滑至31%。不过，根据今年8月的最新民调，认为台军战力变强的比例上升约14个百分点，达45%，创下历史最高。

至于“美国对台的军事援助将把台湾推向战争”一题，李冠成比对发现，虽然今年8月有57％的受访者不同意此说法，比起今年3月的60％略为下降，但百分比差距在误差范围内，意味着多数民众并未受大陆影响而对美国产生怀疑。

国防院的上述调查委托政大选举研究中心于于8月23日至8月27日进行，针对台湾、澎湖年满20岁以上的成年人进行电话访问，共获得1089份样本，根据性别、年龄、教育程度与居住地进行“反复法”加权。以95％信心水准估计，最大可能随机抽样误差为正负2.97％。