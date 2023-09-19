去年中国研发经费投入总量突破3万亿人民币

中国国家统计局、科学技术部、财政部星期一（9月18日）联合发布的统计公报显示，去年中国研究与试验发展（R&D）经费投入总量突破3万亿元（人民币，下同，约5613亿新元），达到30782.9亿元，比上年增长10.1%。

根据中新社，中国国家统计局社科文司统计师张启龙说，按不变价计算，2022年中国R&D经费比上年增长7.7%，高于“十四五”发展规划“全社会研发经费投入年均增长7%以上”的目标。中国R&D经费从1万亿元提高到2万亿元用时八年，从2万亿元提高到3万亿元仅用时四年。

从投入强度看，2022年中国R&D经费投入强度（R&D经费与GDP之比）为2.54%，比上年提高0.11个百分点，提升幅度为近10年来第二高。R&D经费投入强度水平在世界上位列第13位，与经合组织（OECD）国家的差距进一步缩小。

企业、政府属研究机构和高等学校是中国R&D活动的三大执行主体。2022年，三大主体R&D经费分别为23878.6亿元、3814.4亿元和2412.4亿元，分别比上年增长11.0%、2.6%和10.6%。其中，企业对R&D经费增长的贡献达到84.0%，比上年提升4.6个百分点。

分R&D活动类型看，2022年中国基础研究、应用研究和试验发展经费分别为2023.5亿元、3482.5亿元和25276.9亿元，分别比上年增长11.4%、10.7%和9.9%。其中，基础研究经费增速比R&D经费快1.3个百分点；总量首次突破2000亿元，规模位列世界第二位。