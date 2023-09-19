德国萨克森邦设驻台办事处 为台积电德国厂输送人才

台湾积体电路制造公司（简称台积电）将在德国萨克森邦首府德累斯顿设厂。德国政府为寻求台湾青年人才，星期二（9月19日）在台北正式成立萨克森邦科技处驻台办事处。

综合《自由时报》和风传媒报道，萨克森邦科技、文化暨旅游处处长根可夫（Sebastian Gemkow）、德累斯顿工业大学校长史托丁格（Ursula Staudinger）亲自赴台出席上述办事处揭牌仪式。萨克森邦科技处驻台办事处处长金郁夫（Josef Goldberger）、台湾的国家实验研究院院长林法正和德国在台协会处长许佑格（Jörg Polster）等人也出席仪式。

根可夫说，这是德国在台非常重要的驻点，办事处将是台湾和萨克森邦交换学生的服务中心，也是台积电培训计划的枢纽，将邀请台湾年轻学子前往德累斯顿，同时期盼能吸引萨克森邦的年轻人赴台。

史托丁格说，德累斯顿科技大学（TUD）、萨克森邦科学厅和台积电将签署半导体人才培育协定，2024年春季将有首批学生赴台。她表示，根据此协定，每年将送50名德国学生赴台半年，三个月在合作学校就读，之后在台积电实习三个月。台湾大学将是是第一个参与此计划的学校。

萨克森邦科技处驻台办事处将位于德国驻台北经济办事处的办公室内，为台湾有兴趣至萨克森邦求学者提供资讯，德累斯顿工业大学也在办事处内设立咨询窗口，并代表萨克森邦所有高等教育机构处理就学咨询等业务。

台积电8月8日宣布，与博世（Bosch）、英飞凌（Infineon）及恩智浦（NXP）三家德国公司合资成立欧洲半导体制造公司（ESMC），并在萨克森邦首府德累斯顿设厂，预计2024年下旬开始兴建，2027年开始生产，每月产能约4万片12寸晶圆。