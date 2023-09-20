自由经济体排名输给新加坡 港府驳斥报告内容

香港在全球自由经济体排名中输给新加坡，对于相关报告中的几项内容，港府予以驳斥。

综合香港中通社和网媒“香港01”报道，加拿大菲沙研究所(Fraser Institute)星期二（9月19日）发布的《世界经济自由度2023年度报告》中，香港排名第二。排名第一的是新加坡。

报告显示，新加坡经济自由度总评分8.56分排名第一，香港则以8.55分位居第二，相差0.01分。自报告1996年开始发布以来，香港直至去年连续26年位列全球第一，今年首次未能蝉联。

在报告的五个评估大项中，香港在“国际贸易自由”继续位列首位，“监管”位列全球第三，有关“政府规模”及“稳健货币”的评分和排名与去年比较也有改善。

不过，报告中也指出了存在“中央军事干预香港法治”的问题，对此，港府发言人称，这是完全虚构及违反事实。发言人强调，香港特区在“一国两制”下享有高度自治权，法治没有受军事干预。

年报还指出“对司法独立和香港法院公正性的信心削弱”问题，对此，港府发言人称，香港的司法制度一直深得国际社会推崇。宪法和基本法为基本权利和自由提供宪制上的保证，包括法律面前一律平等的权利保证，更在法治和独立司法权之下得以巩固。

另外，对于菲沙研究所称，中国中央政府在港施加了新的重大进入壁垒、限制聘用外地劳动力以及增加营商成本，港府称不符事实，“对这没事实根据的说法，完全不认同”，并表示失望。发言人称，香港的劳工政策并没有改变，在保障本地工人优先就业的前提下，香港特区政府设有不同计划，供雇主按实际需要申请输入劳工，填补劳工市场所缺乏的技能，维持竞争力和发展需要。