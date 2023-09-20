中纪委同日通报查处四名内鬼 涉多个层级

中共中央纪委国家监委星期二（9月19日）继续集中通报纪监系统“内鬼”被查、被处分的消息，其中包括一名中央一级党和国家机关、国企和金融单位干部。

据中共中央纪委国家监委官网星期二公布的消息，被查的纪监系统官员分别来自福建、内蒙古、云南、广东四个省市，其中包括中央一级党和国家机关、国企和金融单位干部刘其峙。

中央纪委国家监委网站引述中国中化控股有限责任公司纪检监察组、福建省纪委监委消息发布，中化泉州石化有限公司原党委委员、纪委书记刘其峙被开除中共党籍和公职。

经查，刘其峙对抗组织审查，与他人串供；违反组织纪律，在职工录用过程中，隐瞒入职员工供应商“代理人”的背景关系，为供应商谋取利益；违规泄露案件查办有关信息，插手干预招标工作；利用职权为他人谋取利益，多次非法收受他人所送巨额财物等。

纪监部门认为，刘其峙作为国有企业党员领导干部特别是作为纪委书记，党性原则丧失，理想信念滑坡，纪法意识淡漠，行为失规失范，利用管理国有企业生产运营业务和担任纪委书记的权力搞权钱交易、违规操作，性质严重，影响恶劣，应严肃处理。

中纪委当天还公布了广东省管干部冯庆被开除党籍和公职的消息。落马前，冯庆历任广东省广新控股集团有限公司党委委员、纪委书记，广东省供销社党组成员、省纪委监委驻省供销社纪检监察组组长。

通报指，冯庆对抗组织审查，违规收受礼金，利用职权在干部人事工作中为他人谋取利益；执纪违纪、执法犯法，利用职务便利为他人在企业经营、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

另外两位被查的纪检监察系统官员为内蒙古师范大学党委委员、纪委书记李晓东，以及云南省纪委监委驻省科技厅纪检监察组原组长张本林。两人都属于省管干部之列，目前正接受所在省份纪委监委的纪律审查和监察调查。

据澎湃新闻统计，自8月23日以来，中央纪委国家监委网站已多次集中通报，20天内至少已发布了19名纪监系统“内鬼”被查的消息，均为省管干部。

此后，中央纪委国家监委网站陆续通报查处“内鬼”消息。例如，9月15日通报了中国工商银行原党委委员、纪委书记刘立宪涉嫌严重违纪违法、主动投案的消息。包括刘立宪在内，中央纪委国家监委网站今年公开通报审查调查的中管干部已增至35人。