美气候特使与韩正会面 促中国提高减排雄心

美国气候特使克里（John Kerry）在联合国大会期间与中国国家副主席韩正会面，强调中国在气候问题上要提高雄心，加速去碳化和减少甲烷排放等。

据路透社报道，美国国务院在新闻稿中说，克里与韩正星期二（9月19日）在纽约会面，双方讨论了应对气候危机的双边和多边努力的重要性，包括推动COP 28成功举办等。

根据新闻稿，克里重申了将全球变暖控制在1.5摄氏度以内的紧迫性，并指这需要美国和中国采取雄心勃勃的行动。他还强调，中国需要提高雄心（raise ambition）解决气候问题，特别是在加速去碳化和减少甲烷等超级污染物排放等方面。

据中国外交部官网发布的新闻稿，韩正在会面中说，中美保持气候对话和合作，对于两国和全球都有重大积极意义，中方愿与美方加强沟通，深化合作，携手推进气候治理，共同为人类发展作出更大贡献。

韩正也重申，中国始终是应对气候变化的坚定行动者，政府高度重视生态文明建设，持续推进能源绿色低碳转型，提前完成2020年气候行动目标，并将继续坚定不移推进实现“双碳”承诺，全面落实《巴黎协定》目标，即将全球变暖控制在1.5摄氏度以内。

克里今年7月曾访问中国，与中国气候变化事务特使解振华举行会谈，并分别与中国总理李强、中共中央外办主任王毅，以及韩正会面。

克里当时与韩正会面时坦言，美国与中国近年来在外交上遇到困难，使两国在气候变化的合作上变得复杂，但气候变化议题应与外交问题分开处理。