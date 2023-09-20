侯友宜：台湾愿成印太地区“负责任的利害关系人”

正在美国访问的国民党总统参选人侯友宜在智库座谈中谈到两岸关系时说，台湾是印太地区的重要成员，愿意成为“负责任的利害关系人”，也就是台湾不会成为麻烦制造者，会扮演好“和平促进者”与“风险降低者”的角色。

综合《联合报》《自由时报》报道，侯友宜于当地时间星期二（9月19日）在美国智库传统基金会参与闭门座谈。这是侯友宜赴美以来的第四场智库座谈。

侯友宜在座谈上表示，捍卫自由、守护人民，是台美双方共同的信念与使命，会继续和理念相同的国际友人一起努力，捍卫台海和平稳定，让台湾的民主自由一代一代传下去。

侯友宜说，此行访美目的是希望让美国友人了解，台湾是印太地区的重要成员，并且愿意成为“负责任的利害关系人”，也就是台湾不会成为麻烦制造者，会扮演好“和平促进者”与“风险降低者”的角色。

侯友宜强调，经济发展与包括半导体在内的高科技产业，是台湾生存的命脉。两岸应该加强对话，增进功能性互动，才能降低冲突的风险，但也不会对北京的意图有不切实际的想法，只有让台湾远离战争，让台海和平，才有助于区域的稳定与繁荣，也就是“台海安定、台湾安全、世界安心”。

侯友宜竞选办公室也透过新闻稿表示，近年来，国际社会忧心台湾或将成为世界大战的下一个引爆点，甚至提到台湾是地球上最危险的地方，双方在这场闭门会议中，就相关议题交换意见。

出席这场座谈会的成员包括传统基金会亚洲研究中心主任史密斯（Jeff Smith）、亚洲研究中心研究员孔明尚（Michael Cunningham）、高级政策顾问布拉克（Bryan Burack）等多名学者专家。