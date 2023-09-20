杭州未拉九一八警报被质疑 传照顾亚运会外宾情绪

包括杭州在内的浙江多个城市未在9月18日“九一八事变”纪念日拉响防空警报，网传杭州官方曾解释称是为了“照顾各国来宾的情绪”未鸣警报，引发网民批评。不过，杭州政务热线称，因为今年5月12日已拉响过警报，九一八不再组织活动。

据《明报》报道，杭州第19届亚运会于星期一（9月18日）完成最后一次开幕式完整彩排，而当天正值“九一八事变”92周年纪念日，杭州却没有按照惯例拉响防空警报，引发民众质疑。

网民还反映，除杭州外，宁波、温州、金华等浙江城市当天也未拉响防空警报，而去年9月18日浙江省统一试鸣防空警报。

据报道，中国社交平台星期一曾流传一则帖文称，杭州市政务热线12345解释道，“为了照顾各国来宾的情绪，所以未拉响防空警报”。目前，这一帖文已不可见，“杭州市政府服务热线回应9.18未拉响防空警报”的微博词条中的内容也已不可见。

中国网民普遍认为，杭州官方回应中的“各国来宾”指日本代表团，并指今年日本代表团恰于9月18日抵达杭州。

《明报》星期二（9月19日）再致电杭州政务热线询问此事时，得到的回应则是根据浙江省防空防灾警报制度有关规定，每年5月12日为全省“防灾减灾日”，由于杭州在5月12日已举行防空防灾警报鸣示和民众疏散，根据年度工作安排，今年9月18日不组织警报鸣示。

根据微博网民贴出的截图，包括温州鹿城区发展和改革局在内的其他浙江城市官方，也给出了类似的回应。

而针对杭州去年在5月12日和9月18日都试鸣防空警报，且至少2019年起连续四年有鸣九一八防空警报，却唯独今年没有的提问，杭州政务热线工作人员没有解释，但否定是因为亚运会，并称这是“浙江省的文件”。

据报道汇总，过去也曾有过因举办大型活动而取消九一八防空警报的先例，例如西安2021年举办全运会时，曾以“不影响全运会赛事举行”为由，通告九一八试鸣防空警报推迟至9月30日，不过遭舆论批评后宣布通告作废；上海2010年举行世博会时也宣布过取消防空警报。