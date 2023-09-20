任正非：苹果是华为的老师

华为创始人任正非称赞苹果手机做得好，并称苹果是华为的老师。

国际大学生程序设计竞赛（International Collegiate Programming Contest，简称ICPC）北京总部网站星期二（9月19日）刊登题为《今天我们汇聚一堂，明天我们将奔向四面八方》的文章，内容是任正非与ICPC基金会及教练和金牌获得者学生的谈话纪要。

任正非说，世界的发展离不开技术的进步与人才的交流，更快的速度和更好的人才是国家繁荣的基础。华为愿意与学术界共同培养信息领域的优秀人才，但绝不垄断人才。这些人才在华为锻炼、学习、成长之后，将来各自回归他们的祖国，也有利于各国信息产业的振兴。

在谈话中，一位冰岛选手问，听说任正非本人也是“果粉”，不知是否属实？

对此，任正非回答说，因为他的女儿在美国读书，如果不用苹果，她上课就很不方便，“我们不要排外，我们也经常探究苹果的产品为什么做得好，也能看到我们与苹果之间的差距。有一个老师是很幸福的，可以有学习机会，有做比较的机会。如果从这些角度来说我是果粉呢，也不为过。”

自2019年开始，中美之间打响芯片战，美国前总统特朗普以国家安全为由，把华为及其芯片设计公司海思等多家科技企业列入管制名单，禁止美国公司擅自向名单上的企业提供产品和技术。美国商务部2020年又两度加码封杀华为，宣布在全球范围内阻止向华为供应芯片，以及阻止华为通过第三方取得美国芯片。

华为今年8月底突然开售新款Mate 60 Pro智能手机，网速达到5G水平。分析师认为，该手机搭载了中芯国际制造的7纳米芯片，被视为华为的重大技术突破。