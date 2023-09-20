被指无牌运营 JPEX反击称港证监会罔顾事实

虚拟资产交易平台JPEX被指无牌经营后，星期二（9月19日）深夜发文反击，称香港证监会的指控罔顾事实，属于严重毁谤。

据香港《星岛日报》报道，针对香港证监会星期二下午在记者会上对JPEX作出的一系列指控，JPEX当天深夜发公告反击，批评香港证监会“恶意”指称JPEX已停止平台交易运作，属严重诽谤，罔顾事实。

JPEX强调，平台所有交易对功能一直都正常运作，从未间断，也一再下调提币手续费；新组建的专责小组也正继续协助平台用户，处理优先提币的手续。

针对证监会一再否认与JPEX进行联络，JPEX称“此明显属失实陈述”。JPEX说，公司在2022年4月至2023年8月期间一直向香港证监会沟通并寻求相关指引，但一直没有得到回复。

JPEX还在公告中附上与证监会沟通的邮件截图作佐证，包括调查日期、证监会调查人员名字、电话及电邮地址等信息。但报道称，JPEX披露额外调查资讯，可能已违反保密责任。

另外，针对证监会指控JPEX平台私自保管客户私钥，JPEX反指，证监会混淆了中心化交易所与钱包的差别，“大众所熟知较知名的交易所，如币安Binance﹑COINBASE﹑Bybit等，所有中心化交易所全部都是由平台保管所有客户私钥，除方便用户外，亦会向使用者提供更专业的保安方式，以保障用户的资产安全”。

香港警方星期二通报，JPEX是2020年成立的虚拟资产交易平台，标榜低风险及高回报。JPEX用户注册后，可在平台兑换不同的加密货币。JPEX会游说投资者购买自己的平台币“JPC”，以用作类似定期存款“质押”，声称可得到极高回报。但与其他主流加密货币不同，JPC无法在其他平台使用，也不能作支付用途。

香港证监会去年7月曾将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单，之后一年内发出逾九次提醒，呼吁投资者小心无牌及海外交易平台的风险。

香港证监会9月13日再发出警告声明，点名JPEX未获证监会发牌且营运方式极其可疑。随后JPEX立即调高平台交易费用，将出金手续费提高到999美元（约1363新元），但出金上限为1000美元，变相令用户无法提取资金，JPEX星期一（9月18日）凌晨12时更将理财页面下架并停止一切交易。

香港警方近日以涉嫌串谋诈骗为由，先后拘捕了涉案的八人，据称涉案金额达12亿港元（约2.09亿新元）。