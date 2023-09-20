中国8月份地方融资债发行量激增

随着中国加大力度化解地方债风险，中国地方政府融资平台（LGFV）8月份的债券发行量激增。

彭博社星期三（9月20日）报道，彭博社汇编的数据显示，8月份在岸地方融资平台的债券发行量约6200亿元（人民币，下同，约1159亿新元），比7月增长近50%，是有记录以来第三高的月度发行量。

地方政府融资平台通常负责建设基础设施项目。报道称，推动发行量上涨的省份大多来自财政状况较弱的省份，如黑龙江8月份发行的地方融资平台债券总额是7月份的八倍，平均票面利率较上月下降2.27个百分点。

天津城投集团8月份也发行了一笔总额15亿元、于2024年2月到期的票据，吸引的投标总额超过发行规模的70倍。

报道称，地方融资债券发行量激增的现象，显示中国财政部下达约1万亿元地方政府再融资债额度、助力地方偿还隐性债务后，投资者开始相信地方融资债短期内、或至少目前将相对安全。

尽管如此，大多数发行的债券都是短期债券，表明投资者对中国房地产行业的长期前景持续感到担忧。

据彭博社计算，2023年上半年，在岸地方融资债券发行的平均期限（即债务到期前的时间长度）为2.51年，这比2022年的2.95年有所下降，也是自1999年有记录以来最短的期限。