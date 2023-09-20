中国发改委：中国经济不存在也不会出现通缩

中国官方出台一系列提振经济政策后，中国国家发展改革委说，中国经济将回升向好、长期向好，并强调中国经济不存在所谓的通缩，后期也不会出现通缩。

据中国网报道，中国国家发展改革委副主任丛亮星期三（9月20日）在国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会上，作出上述表述。

丛亮介绍，8月以来中国官方为经济稳增长、提信心、防风险打出了一套政策“组合拳”，包括加大宏观政策实施力度，延续优化包括对小微企业税费优惠等一批阶段性政策，出台包括支持民营经济、刺激房地产市场等一批针对性强的新举措，还计划推出一批储备政策等。

丛亮指，随着上述政策效果不断显现，中国8月份规模以上工业增加值和社会消费品零售总额增速有所恢复，进出口降幅收窄，居民消费价格由降转涨，工业生产者出厂价格和企业利润降幅持续收窄，全国城镇调查失业率小幅回落，制造业PMI持续回升，经济运行中的积极因素积累、亮点增多，社会预期有所好转。

丛亮坦言，在经历三年疫情后，中国经济运行仍受到内外部多种因素影响，经济恢复必然是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，当前经济运行中也的确存在不少困难挑战。但他强调，展望未来，随着存量政策与增量政策叠加发力、政策效应不断累积，完全有理由相信中国经济将回升向好、长期向好。

他并说，目前内外部看空中国、唱衰中国的杂音不少，但“这种论调过去从来没有实现过，现在和未来也注定不会实现”。

针对中国物价走势，丛亮在回答媒体提问时说，在国际高通胀的背景下，中国物价总水平保持相对稳定。他认为，虽然今年以来物价仍在低位运行，需要引起重视，但从物价水平、需求恢复、经济增长、货币供应量等因素判断，中国经济不存在所谓的通缩，后期也不会出现通缩。

丛亮分析，从8月份数据来看，居民消费继续恢复，供求关系持续改善，全国居民消费价格环比涨幅略有扩大、同比由降转涨，工业生产者价格环比也由降转涨、同比降幅收窄，都出现了积极变化。价格指标属于经济运行的滞后指标，随着需求稳步恢复，市场信心逐步增强，经济运行持续好转，加上低基数效应逐步减弱，中国物价总水平有望继续回升并逐步回升到年均值水平附近。