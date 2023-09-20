9月以来中国已有11城全面取消限购

越来越多的中国城市加入限购取消的队伍。仅9月以来，已有11城全面取消限购，其中包括南京、武汉等强二线城市。

据澎湃新闻报道，武汉市住房保障和房屋管理局等六部门星期二（9月19日）联合发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，取消武汉二环线以内住房限购政策，满足居民刚性和改善性购房需求。

同日，无锡市房地产调控领导小组办公室也发布《关于促进我市房地产市场平稳健康发展若干政策措施的通知》，提出全市域取消限购政策。

据中指研究院统计，9月1日-19日，已有沈阳、南京、大连、兰州、青岛、济南、福州、郑州、合肥、无锡、武汉等11个城市全面取消限购。

针对今年以来房地产市场形势变化，中共中央政治局会议7月下旬提出，“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展”。

8月末至9月初，一线城市先后落地执行首套房“认房不认贷”政策，多个核心城市放松限购政策，提振市场信心。

58安居客研究院院长张波指出，目前二线城市的限购放松的速度正在加快，不但弱二线放松，南京、青岛、武汉等强二线城市也全面取消了限购，这也代表着限购这一行政性约束正快速从房地产市场中撤出。取消限购可以更好让有自住需求的购房者入场，回归房地产的居住属性，保障楼市合理的购房需求。