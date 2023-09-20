英外长：已邀请中国出席全球AI安全峰会

英国外长克莱弗利说，英国已邀请中国出席将于今年11月举行的全球人工智能（AI）安全峰会，并表示如果AI领域的主要参与者缺席，AI技术的风险将无法得到控制。

综合路透社和美国政治新闻网Politico报道，克莱弗利星期二（9月19日）在一份声明中说：“如果我们将人工智能技术的领先国家之一排除在外，我们就无法保证英国公众能免受人工智能风险的影响。这就是为什么中国获邀参加我们11月举办的AI安全峰会的原因。”

克莱弗利说，“英国对华政策是保护我们的机构和基础设施，与合作伙伴保持一致，并在符合英国国家利益的情况下（与中国）进行接触。”

报道称，这是首次有英国内阁高官证实相关消息，但目前仍不清楚中国是否只参加峰会核心活动，还是会参加更广泛的活动。中国驻英使馆没有说明中方是否与会。

全球AI安全峰会将于11月1日至2日在英国白金汉郡举办。英国政府称，这次峰会将讨论人工智能如何破坏生物安全，以及如何将这项技术用于公共利益，例如打造更安全的交通。

了解峰会筹备的消息人士称，全程出席峰会的领导人预计包括法国总统马克龙、加拿大总理特鲁多和欧盟委员会主席冯德莱恩。美国总统拜登将不会出席，而是由副总统哈里斯代为出席。

消息人士称，“我们一直都知道拜登不太可能出席，但唐宁街现在必须解决的问题是，该如何对待中国人。”

Politico报道称，英国邀请北京与会的决定已引来七国集团的担忧，尤其日本政府认为，在民主国家尚未就人工智能治理达成共同立场之际，让中国参与峰会还为时尚早。

对此，英国财长亨特称：“如果你要尝试打造一种体制，让人工智能从总体上给人类带来净利益，那么你就不能忽视这个世界第二大经济体”。针对美欧日等国的担忧，亨特说，不会邀请中国参加峰会的每一个环节。