波音小幅上调中国未来20年新飞机需求预期

随着中国经济和旅游出行需求在疫后复苏，美国飞机制造商波音公司预计，中国航空公司未来20年将需要8560架新飞机，较去年预测的8485架小幅增加。

据路透社报道，波音公司在星期三（9月20日）发布的声明中预测，到2042年，中国的机队规模将增长一倍多，达到近9600架喷气式飞机，对波音737 Max系列等单通道飞机的需求将达到6470架。波音也指，届时中国国内航空市场也将成为世界上最大的市场。

波音公司负责商业营销的副总裁胡尔斯特（Darren Hulst）在声明中说，中国国内航空交通量已经超过了疫情前的水平，国际交通量也在稳步恢复。他认为，随着中国经济和交通量的持续增长，波音公司完整的商用喷气机阵容将在帮助中国航司实现可持续和经济增长方面发挥关键作用。

在两起致命空难后，波音公司已停止向中国航空公司交付飞机四年多。不过，波音6月表示仍“非常看好”将占全球航空旅行市场20%的中国市场。波音也曾在7月透露，当时为中国客户提供的737 Max家族飞机库存约有85架，另外55架原计划为中国航空公司提供的飞机已重新销售。

中国南方航空今年1月率先恢复使用波音737 Max完成商业载客运营，彭博社8月底也引述知情人士称南航准备从波音接收737 Max，不过至今尚未恢复交付。