孟晚舟：华为启动全面智能化战略 坚实算力底座

华为副董事长兼首席财务官孟晚舟宣布，华为将正式启动全面智能化战略，加速智能化转型，为中国建立坚实的算力底座，满足各行各业多样性的AI算力需求，为世界构建第二选择。

据中国《证券时报》报道，孟晚舟星期三（9月20日）早上在华为全联接大会2023上最新发表主题演讲。这是华为推出Mate 60系列旗舰手机后，孟晚舟首度公开发表演说。

孟晚舟在演讲中说，人类社会当前正加速迈向智能世界，数据正在爆炸式增长，智能技术也在突飞猛进；以强大算力为基础的各种模型和算法不断涌现，应用场景日益丰富，创新的“矢量效应”更加凸显。

孟晚舟说，华为在2003年提出了All IP战略、2013年应云计算技术发展提出All Cloud战略，下一步华为将启动全面智能化战略，目标是“加速千行万业的智能化转型”。

要做到全面智能化转型，孟晚舟提到三个部分，一是让所有对象可联接，包括物理实体、逻辑的、虚拟的、数字化的设备；二是让所有应用可模型，让智能应用快速惠及每个人、每个家庭、每个组织；三是让所有决策可计算，让数据的潜力在计算中不断地释放与叠加。

孟晚舟说，算力是人工智能发展的核心驱动力，算力大小决定着AI迭代与创新的速度，也影响着经济发展的速度，但是算力的稀缺和昂贵已成为制约AI发展的核心因素。因此，华为将持续提升“软硬芯边端云”的融合能力，做厚“黑土地”，满足各行各业多样性的AI算力需求。