中国国铁集团辟谣“老人购火车票半价”

针对网传“60岁以上老年人乘火车可以享受五折优惠”的说法，中国铁路部门回应称，这种说法是假的，并没有此项规定。

“上海网络辟谣”微信公众号星期三（9月20日）发文称，对于不少网络平台流传“从今年10月1日起，60岁以上老年人乘火车可以享受五折优惠”等说法，中国国铁集团表示，这种说法是假的，没有此项规定。铁路部门只提供了面向儿童、学生、残疾军人、残疾旅客的票价优惠政策。

除了享受票价五折是假的，网传的老年人“八大特权”也是拼凑编造而成，大部分是根据铁路方面推出的重点旅客服务内容进行的演绎，相关配图存在误导。

中国铁路提供的重点旅客服务，是受理依靠轮椅、担架等辅助器具旅行的老年、伤病、残疾等已购票旅客服务需求。铁路站车可提供优先进站、协助乘降、便利出站等服务。

另据澎湃新闻报道，在中秋小长假来临之际，代抢服务近期纷纷上线，许多第三方平台也推出抢票加速服务。中国铁路官方微信公众号星期二（9月19日）发文称，铁路12306从未授权任何第三方平台发售火车票，也不可能给第三方平台所谓的“优先购票权”。

中国铁路提醒，第三方平台在旅客购票过程中会保留用户信息，不仅有附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人信息泄露风险，请旅客一定要通过铁路官方渠道购票。