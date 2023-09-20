华为旗下海思半导体据报供应监视器芯片

知情人士透露，华为旗下的子公司正向监控摄像头制造商供应芯片，这是华为进一步突破美国技术封锁的迹象。

据路透社星期三（9月20日）引述两名知情人士报道，华为旗下的集成电路设计公司海思半导体今年开始向监控摄像头制造商发货，至少一部分是中国客户。

海思半导体主要为华为设备提供晶片，大华科技和海康威视也是海思半导体的客户。在美国实施出口管制令前，海思是监控摄像头行业的主要芯片供应商，经纪公司西南证券估计，2018年海思在全球市场的份额为60%。但制裁生效后，咨询公司Frost & Sullivan的数据显示，海思的市场份额在2021年暴跌至3.9%。

一名消息人士说，自2019年以来，海思已经出货了一些低端监控芯片，但目前，海思似乎开始向高端领域的市场发货，并从台湾诺瓦泰克微电子公司等公司手中夺回市场份额。

熟悉监控摄像头行业供应链的消息人士说，虽然与智能手机处理器相比，监控摄像头芯片相对容易制造，但海思的回归仍将撼动市场。

华为8月底突然开售新款Mate 60 Pro智能手机，这款新机据称用了国产7纳米制程芯片、网络速度也达到5G的速度，被认为突破了美国的技术封锁。报道称，海思半导体的回归进一步显示，华为正逐步克服华盛顿的科技封锁。

美国2019年对华为实施的制裁，导致海思无法获得美国益华电脑（Cadence）、新思科技（Synopsys）和西门子公司明导国际（Mentor Graphics）的电子设计自动化（EDA）软件，而这三家公司在芯片设计领域占据主导地位。

TechInsights分析师哈奇森表示，对Mate 60 Pro及其射频电源芯片等其他组件的分析也表明，华为已拥有“他们不应该拥有的”EDA工具。“我们不知道他们是非法获得的，或更有可能是中国开发了自己的EDA工具。”