湖南一县公交巨额亏损发停运公告 当地政府：经商议将继续运营

湖南衡山县一家公交运营公司因财政问题发布停运公告，当地政府回应称，经商议，该公司公交将继续正常运营。

据湖南衡山县政府网星期二（9月19日）消息，衡山县交通运输局发布关于县城市公交车运营情况说明称，运营该市公交的嘉年华公司星期一（18日）贴出“将于9月20日停运”的公告后，第一时间与该公司座谈协商。经商议，城市公交车将继续正常运营，请大家放心。

根据情况说明，嘉年华公司是衡山县城市公交车运营民营企业，现有新能源公交车70辆，经营线路六条。

据大皖新闻星期一报道，湖南衡山县一公交停运公告流传网络。

公告称，因从2020年起，国、省对城市公交运营补贴断崖式取消，并指示公交纾困补贴归属地方事权。在冠病疫情的三年里、学生就近入学无需乘坐公交、出行业态改变、共享单车剧增、非法载客无处不在、免费群体扩张等诸多因素导致公交营收惨淡。

根据公告，为确保衡山县民生公益的城市公交稳定正常运行，衡山县嘉年华城市公共客运有限公司四年来借款负债经营，凸现巨额财政性亏损。公司难以继续运营，于9月20日起全城公交停运。

衡山县嘉年华城市公共客运有限公司工作人员于18日下午说，停运公告已被取消，还在与地方政府协商。

该工作人员称，自从2020年取消国家补贴后本应由地方财政处理，“已经和政府谈了很久，但一直没解决”。

据央视网报道，河南商丘市公共交通有限公司也曾因陷入财政困境于今年2月23日发布公交停运公告。不过，该公司很快删除这一公告，并发布一则新的公告称，将克服困难，确保公交不停运。