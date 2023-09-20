中国华融北京分公司原总经理黄宪辉被开除公职

在被开除中共党籍四年后，中国华融资产管理股份有限公司北京分公司原党委书记、总经理黄宪辉被开除公职。

据中共中央国家监委星期三（9月20日）公布的消息，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组、河南省新乡市监委联合对黄宪辉严重职务违法问题进行了立案调查。

经查，黄宪辉身为国有金融企业领导干部，违规收受管理服务对象礼品礼金；违规持有非上市公司股权，违规兼职取酬，利用职权安排客户为其亲属谋取利益；工作中严重不负责任，擅自批准大额资金支付形成重大风险；利用职务上的便利为他人在融资方面谋取利益，利用职务影响，充当金融掮客，收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

通报指，黄宪辉“肆无忌惮、疯狂敛财”，是“靠金融吃金融”的典型，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组决定给予黄宪辉开除处分，收缴其违法所得；经河南省新乡市监委研究，决定将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

公开资料显示，现年60岁的黄宪辉是江西萍乡人，历任华融致远投资管理有限责任公司总经理，华融渝富股权投资基金管理有限公司董事长，华融公司北京分公司党委书记、总经理等职务。

黄宪辉在2019年1月因严重违纪，被华融公司党委给予开除党籍处分，任华融公司北京分公司高级副经理级员工。